Почему Дубровского называют благородным разбойником?

Литература
Почему Дубровского называют благородным разбойником?
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Автор: Гость
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Гость:
Він не вбиває він грабить юудинки
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