Почему духовенство претендовало на главную роль сословия

Гость: Гость:

Духовенство было привилегированным сословием. И стояло всегда рядом с правителем ( к примеру в России наравне с дворянами). Так же не стоит забывать, что духовенство- это представители религии (а у бедного народа кроме веры в Бога порой не чего и не было) Сами правители обращались к представителям духовенства за советами и т.д. тем самым превозносили роль богослужителей! Да и ещё в то время к религии относились не так как сейчас. Религия была на первом месте для всех и каждого.