Составить диалог из 6-8 реплик на тему школьная жизнь,За ранее спасибо.

Гость: Гость:

Я проснулся стал умылся покушал и собрался в школу. Я увидел своего друга.Его звали Дима.Он подошло ко мне. -Привет Дима сказал я. -Привет Максим. Пришли мы в школу,я приготовился к уроку. Начался урок. Учительница спросила меня что такое глагол. -я сказал Глаго́л — самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние или действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?[1]. -Молодец Максим сказала учительница. Прозвенел звонок на перемену. Я подошёл к Лере. -Привет Лера как дела? -Привет Макс всё хорошо а у тебя как? -Супер ладно Лера пока. Прозвенел звонок на урок. Всё вот и конец.