Почему Джузеппе Гарибальди не стал главой Рима ,а тихо ушел в сторону ?

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Гарибальди Джузеппе (1807-1882), народный герой Италии, один из вождей революционного крыла Рисорджименто. Свыше 10 лет сражался за независимость южноамериканских республик. Участник Итальянской революции 1848-1849, организатор обороны Римской республики 1849. В 1848, 1859 и 1866 во главе добровольцев участвовал в освободительных войнах против Австрии. В 1860 возглавил поход «Тысячи», освободившей юг Италии, что обеспечило победу Итальянской революции 1859-60. В 1862 и 1867 пытался вооруженной силой освободить Рим от власти пап. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов сражался добровольцем на стороне Франции.+ + +Гарибальди, Джузеппе (1807 - 1882) - знаменитый итальянский революционер. Вступив в 1832 г. в организованное Маццини тайное общество "Молодая Италия", Гарибальди принимает виднейшее участие во всех революционных попытках, имевших целью объединение Италии. В 1848 г., когда в Италии вспыхнула открытая революция, Гарибальди становится во главе революционных батальонов, начавших борьбу с Австрией за полную политическую и национальную независимость Италии. Победы Гарибальди сделали его имя одним из наиболее популярных в Европе. После 1848 г. Гарибальди продолжал поддерживать своим оружием все революционные вспышки не только в Италии, но и за ее пределами. В 1870 - 1871 г.г. Гарибальди участвует во франко-прусской войне на стороне Франции и становится с этого времени кумиром республиканских кругов Франции. Имя Гарибальди сделалось синонимом революционной отваги и неустрашимости.