Помогите ответить на вопросы по сказке Ашик-Кериб, Чем занимался Ашик-Кериб? Почему люди уважали его? Что ты думаешь о герое? Как к Нему относишься? Пожалуйста срочно надо.
Литература
Помогите ответить на вопросы по сказке Ашик-Кериб, Чем занимался Ашик-Кериб? Почему люди уважали его? Что ты думаешь о герое? Как к Нему относишься? Пожалуйста срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(чем занимался?)Ашик-Кериб был музыкантом, зарабатывал тем, что играл на свадьбах, играл на саазе. (почему уважали?) Люди уважали Ашик-Кериба за то что он был добрый, целеустремленный, он шёл к своей цели ни смотря ни на что. (что думаешь и как относишься?) Ашик-Кериб был беден, но у него было доброе сердце и прекрасный голос. Вспомним эпизод, где главный герой, закрыв глаза, в одно мгновение перемещался из одного города в другой. Современникам, особенно находившимся там, все это было более, чем очевидно. Кроме событий, описанных в собственно самой сказке, в ней присутствовал и скрытый смысл.
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