Почему Египет в древности называли даром Нила?
История
Почему Египет в древности называли даром Нила?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что возле Нила самая плодородная почва и самые благоприятные условия не было бы Нила не было и Египта
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке O, AB = 9 см, AC = 16 см. Найдите периметр треугольника COD.
Геометрия
Русский язык
Разделить слова на слоги и поставить ударение договор дождь торты шофер день свекла позвонить столяр щавель понял поняла
Английский язык
Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Укажите время и залог. Пример: When I entered the room, I gave the letter to the woman sitti...