Разделить слова на слоги и поставить ударение договор дождь торты шофер день свекла позвонить столяр щавель понял поняла

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Разделить слова на слоги и поставить ударение договор дождь торты шофер день свекла позвонить столяр щавель понял поняла

Автор: Гость