Разделить слова на слоги и поставить ударение договор дождь торты шофер день свекла позвонить столяр щавель понял поняла

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Разделить слова на слоги и поставить ударение договор дождь торты шофер день свекла позвонить столяр щавель понял поняла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До-го-вóр, дóждь, тóр-ты, шо-фéр, дéнь, свéк-ла, по-зво-ни́ть, сто-ля́р, ща-вé ль, пó-нял, по-ня-лá.
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