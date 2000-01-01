Почему экономисты считают ,что в производстве не должна быть достигнута полная занятость?
Экономика
Почему экономисты считают ,что в производстве не должна быть достигнута полная занятость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что занятость,осуществляется за счет трудовых ресурсов, а трудовые ресурсы как и любые ресурсы исчерпаемые, и их нужно время от времени заменять. Данная замена происходит за счет безработицы, так что всегда должен быть н-ый процент безработицы, но не больше 5%.
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Литература
Математика