Почему экономисты считают ,что в производстве не должна быть достигнута полная занятость?

Гость: Гость:

Потому что занятость,осуществляется за счет трудовых ресурсов, а трудовые ресурсы как и любые ресурсы исчерпаемые, и их нужно время от времени заменять. Данная замена происходит за счет безработицы, так что всегда должен быть н-ый процент безработицы, но не больше 5%.