Почему изобретение книгопечатания считается одним из величайших открытий в исто??ии человечества?
История
Почему изобретение книгопечатания считается одним из величайших открытий в исто??ии человечества?
Ответ(ы):
Гость:
Очевидно, потому что им не нужно подолгу писать вручную, корректировать почерк и долго что-то переписывать, тем самым укоротив время создания книг?
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