Почему картофель солят за 5-10 минут до приготовления

Технология
Почему картофель солят за 5-10 минут до приготовления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К концу готовки часть жидкости испарится и если посолить картошку в начале, а не ближе к концу готовки, то она пересолится
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