Сколько тысяч в числе:20681. Сколько десятков в числе:68921. Сколько всего сотен в числе:756004. Сколько всего десятков в числе:5004187 Сколько всего десятков в числе:210009. Сколько всего десятков в числе:12806. Сколько ...

Математика
Сколько тысяч в числе:20681. Сколько десятков в числе:68921. Сколько всего сотен в числе:756004. Сколько всего десятков в числе:5004187 Сколько всего десятков в числе:210009. Сколько всего десятков в числе:12806. Сколько всего десятков в числе:5987340
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 десятка. 2) 7560 сотен. 3) 500418 десятков. 4) 21000 десятков. 5) 1280 десятков. 6) 598734 десятка. Если я не ошибаюсь. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите вычислить площадь треугольника, пожалуйста с решением, заранее спасибо!
Ответить
Математика
24b+7a-5a= упростите выражение
Ответить
Математика
Что такое диагонали многоугольника ?
Ответить
Математика
Упростить выражение:
Ответить
Литература
А.С.Пушкин "Барышня-Крестьянка"
Ответить