Сколько тысяч в числе:20681. Сколько десятков в числе:68921. Сколько всего сотен в числе:756004. Сколько всего десятков в числе:5004187 Сколько всего десятков в числе:210009. Сколько всего десятков в числе:12806. Сколько ...

Математика

Сколько тысяч в числе:20681. Сколько десятков в числе:68921. Сколько всего сотен в числе:756004. Сколько всего десятков в числе:5004187 Сколько всего десятков в числе:210009. Сколько всего десятков в числе:12806. Сколько всего десятков в числе:5987340

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