Сколько тысяч в числе:20681. Сколько десятков в числе:68921. Сколько всего сотен в числе:756004. Сколько всего десятков в числе:5004187 Сколько всего десятков в числе:210009. Сколько всего десятков в числе:12806. Сколько ...
Математика
Сколько тысяч в числе:20681. Сколько десятков в числе:68921. Сколько всего сотен в числе:756004. Сколько всего десятков в числе:5004187 Сколько всего десятков в числе:210009. Сколько всего десятков в числе:12806. Сколько всего десятков в числе:5987340
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 десятка. 2) 7560 сотен. 3) 500418 десятков. 4) 21000 десятков. 5) 1280 десятков. 6) 598734 десятка. Если я не ошибаюсь.
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