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24b+7a-5a= упростите выражение
Математика
24b+7a-5a= упростите выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24b+(7a-5a) 24b+(2a) 24b+2a
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