24b+7a-5a= упростите выражение

Математика
24b+7a-5a= упростите выражение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24b+(7a-5a) 24b+(2a) 24b+2a
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