Почему корабль назвали Арго? помогите Прошу
Литература
Почему корабль назвали Арго? помогите Прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арго́-легендарный корабль аргонавтов, на котором те в XIV веке до нашей эры отправились в переход через Эгейское море и пролив Босфор в Черное море к побережью Колхиды. Упомянут в «Одиссее» (XII 72). Получил имя от своего зодчего.
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