Почему корабль назвали Арго? помогите Прошу

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Арго́-легендарный корабль аргонавтов, на котором те в XIV веке до нашей эры отправились в переход через Эгейское море и пролив Босфор в Черное море к побережью Колхиды. Упомянут в «Одиссее» (XII 72). Получил имя от своего зодчего.