Почему корабль назвали Арго? помогите Прошу

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Почему корабль назвали Арго? помогите Прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арго́-легендарный  корабль аргонавтов, на котором те в XIV веке до нашей эры отправились в переход через  Эгейское море и пролив  Босфор в  Черное море к побережью  Колхиды. Упомянут в «Одиссее» (XII 72). Получил имя от своего  зодчего.
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