Почему либеральные и социал-демократические правительства стран Западная Не ока??али помощь демократическим стран Испании и чехословакии в борьбе с фашизмом
История
Почему либеральные и социал-демократические правительства стран Западная Не ока??али помощь демократическим стран Испании и чехословакии в борьбе с фашизмом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что придерживались политики невмешательства, не различая агрессора и жертву, и умиротворения, надеясь, что агрессия их не коснётся
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