Почему лично зависимые крестьяни должны были выполнять работы

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Почему лично зависимые крестьяни должны были выполнять работы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьяне зависили от ФЕОДАЛОВ. Феодалы давали им землю чтобы они там работали. Они должны были выполнять эти работы, а если нет, то их могли выгнать или даже убить
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