В оймяконской котловине располагается полюс холода северного полушария, где была установлена температура воздуха - 71° г в результате исследования на Полярной станции была установлена самая низкая температура воздуха на земном ...
Математика
В оймяконской котловине располагается полюс холода северного полушария, где была установлена температура воздуха - 71° г в результате исследования на Полярной станции была установлена самая низкая температура воздуха на земном шаре еще ниже на 18°. Какая самая низкая температура воздуха наблюдалась на земном шаре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-71-18=-89 градусов................
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