Почему мне нравится картина Васнецова Иван Царевич на сером волке и запишите свой ответ Вам помогут слова и выражения из словарной коробочки

Гость: Гость:

Мне нравится эта картина тем,что смотря на неё я могу окунуться в волшебный мир сказки, художник изобразил ,как Иван в надежде на спасение, проходят вместе с другом-серым волком сквозь темный,угрюмый лес. Виднеются просветы синего неба, лес весь в лучах света.