Почему мне нравится картина Васнецова Иван Царевич на сером волке и запишите свой ответ Вам помогут слова и выражения из словарной коробочки
Литература
Почему мне нравится картина Васнецова Иван Царевич на сером волке и запишите свой ответ Вам помогут слова и выражения из словарной коробочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится эта картина тем,что смотря на неё я могу окунуться в волшебный мир сказки, художник изобразил ,как Иван в надежде на спасение, проходят вместе с другом-серым волком сквозь темный,угрюмый лес. Виднеются просветы синего неба, лес весь в лучах света.
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