Составьте словосочетания используя в качестве подлежащего эти слова: Российская Федерация, Берингов пролив, мастер на все руки
Русский язык
Составьте словосочетания используя в качестве подлежащего эти слова: Российская Федерация, Берингов пролив, мастер на все руки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Российская Федерация — могучая держава. Берингов пролив расположен между Северным Ледовитым и Тихим океанами. Мастер на все руки согласился приступить к работе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства ХX веков а) отруб б) коллективизация в) боярская...
Английский язык
Напиши строчку каждого нового слова и словосочетания.cousin daughter flim television watch when why my cousin his little daughter a new film to wat...
Математика