Почему молекулы газа,входящих в состав атмосферы, не падают на Землю под действие?? силы тяжести?

Физика
Почему молекулы газа,входящих в состав атмосферы, не падают на Землю под действие?? силы тяжести?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они хотят упасть. Все молекулы хотят упасть на Землю, как им повелел дедушка Ньютон своим законом всемирного тяготения. Но проблема в том, что внизу уже есть другие молекулы, они суетятся, толкаются, мешают, отпихивают верхних подальше. Самые лучшие места внизу заняты.  Это, конечно, несправедливо, жизнь вообще устроена несправедливо. Зато нам есть чем дышать.
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