Почему молекулы газа,входящих в состав атмосферы, не падают на Землю под действие?? силы тяжести?

Гость: Гость:

Они хотят упасть. Все молекулы хотят упасть на Землю, как им повелел дедушка Ньютон своим законом всемирного тяготения. Но проблема в том, что внизу уже есть другие молекулы, они суетятся, толкаются, мешают, отпихивают верхних подальше. Самые лучшие места внизу заняты. Это, конечно, несправедливо, жизнь вообще устроена несправедливо. Зато нам есть чем дышать.