Помогите пожалуйста!!!!Выписать из повести Алые паруса, предложения с числительны??и.4-5 предложений
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Помогите пожалуйста!!!!Выписать из повести Алые паруса, предложения с числительны??и.4-5 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. 2. Мери пошла к нему в шесть часов вечера 3. Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. 4. Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни – дикие ревостишия.
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