Помогите пожалуйста!!!!Выписать из повести Алые паруса, предложения с числительны??и.4-5 предложений

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Помогите пожалуйста!!!!Выписать из повести Алые паруса, предложения с числительны??и.4-5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. 2.  Мери пошла к нему в шесть часов вечера 3.  Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. 4.  Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни – дикие ревостишия. 
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