Помогите пожалуйста!!!!Выписать из повести Алые паруса, предложения с числительны??и.4-5 предложений

Гость: Гость:

1. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. 2. Мери пошла к нему в шесть часов вечера 3. Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. 4. Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни – дикие ревостишия.