Почему на севере Молдвы где преобладает лесостепь, сформировалась Бэлцкая степь??? срочно

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Ландшафте лесостепи причудливо сочетаются лес и травянистая степь. В растительности лесостепи преобладают лиственные леса с хорошо развитым травяным покровом. Под пологом их на карбонатных грунтах сформировались серые лесные почвы, представленные светло-серыми, серыми и темно-серыми подтипами. На песках надпойменных террас, а иногда и на водоразделах распространены сосновые боры. В девственном состоянии общая лесистость зоны составляла не менее 50%, причем на севере преобладали леса, на юге – степь. В настоящее время в результате вырубки лесистость зоны снизилась до 25%, а в некоторых областях Украины и среднерусской лесостепи она менее 10%. олени лесное озероЧучела оленей (Воронежский заповедник) Лесное озеро В результате деятельности человека существенно изменился состав лесов. В наибольшей степени от вырубок пострадали породы, обладающие ценной древесиной, – дуб, ясень, сосна. Взамен их более широко распространились следующие растения: граб, береза и осина. Старых насаждений мало, преобладают молодняки низкого бонитета. Крупные массивы спелых дубрав – редкое явление в современной лесостепи. В числе их можно назвать Черный лес (Кировоградская область), Тульские засеки (Тульская область), Шипов лес, Воронежская нагорная дубрава и Теллермановский (Борисоглебский) лес в Воронежской области.Все лесные массивы находятся под охраной. Хозяйственное значение их в лесостепи не ограничивается одной древесиной. Леса играют здесь важную водоохранную и противоэрозионную роль и одновременно представляют надежное средство мелиорации засушливого климата. За годы Советской власти в лесостепи проделана большая работа по искусственному лесоразведению на песках и созданию полезащитных и приовражных лесных полос. По берегам рек Северского Донца и Дона, а также по водоразделам рек от Пензы на Каменск вытянулись зеленые ленты государственных лесных полос, созданных в послевоенные годы.Безлесные места еще недавно покрыты были в лесостепи разнотравными (луговыми) степями, которые на западе зоны ныне сплошь распаханы и в целинном состоянии сохранились только в заповедниках. В подзоне южной лесостепи они комплексируются с разнотравно-типчаково-ковыльными степями, представляющими северный вариант злаковых степей.Разнотравные степи обладают высоким и густым травостоем, создающим на севере зоны сплошное задернение. Преобладающая роль среди растений в нем принадлежит мезофильному разнотравью, массовое цветение которого во второй половине весны и в начале лета придает этим степям необычайно красочный вид. Из видов красочного разнотравья характерны: земляные орешки (Filipendula hexapetala), клевер горный, горицвет, подмаренник настоящий, незабудка душистая, шалфей темно-лиловый. Среди злаков много мезофильных корневищных видов: мятлик луговой (Роа pratensis), полевица Сырейщикова (Agrostis syreischikowii), вейник наземный (Calamagrostis epigeios) и т. п. Дерновинные степные злаки представлены ковылями (ковыль Иоанна, ковыль узколистный – Stipa stenophylla, тырса), типчаком и тонконогом степным. Поражает высокая видовая насыщенность разнотравных (луговых) степей. В. В. Алехин (1934) в Стрелецкой степи южнее Курска встречал до 77 различных видов растений на площадке в 1 м2. В среднем же на 1 м2 разнотравных (луговых) степей насчитывается 35 видов растений и более.Е. М. Лавренко северный вариант разнотравных степей называет остепненными лугами. Ковыли и типчак в них совсем выпадают или сильно угнетены. А. П. Щенников, А. М. Семенова-Тян-Шанская и некоторые другие исследователи все разнотравные степи причисляют к луговому, а не к степному типу растительности. Больше оснований, однако, принимать их, как утверждает Е. М. Лавренко, за переходные сообщества от настоящих, злаковых степей к лугам лесных зон. В ряду плакорных травяных сообществ эти степи характеризуются наибольшей продуктивностью.