√2/11-x=1 не помню как делать, помогите пожалуйста
Алгебра
√2/11-x=1 не помню как делать, помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√2/11-x = 1 2/11-x = 1^2 2/11- x = 1 11- x = 2 - x = 2 - 11 - x = - 9 x = 9
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