Решите (с окружностью): 1.2sinxgt;1 2.sin(x-pi/6)gt;= -1/2
Алгебра
Решите (с окружностью): 1.2sinxgt;1 2.sin(x-pi/6)gt;= -1/2
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Применены табличные значения синуса
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