Поместите на предметное стекло микропрепарата каплю чистой воды и положите в неё кристалик соли.Соедините её с помощью препаровальной иглы водяным "мостиком" с какплей,в которой находятся инфузории туфельки помогите, очень надо...
Биология
Поместите на предметное стекло микропрепарата каплю чистой воды и положите в неё кристалик соли.Соедините её с помощью препаровальной иглы водяным "мостиком" с какплей,в которой находятся инфузории туфельки помогите, очень надо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идет раздражение. инфузории стремятся к более чистой капле, чем в капле, разбавленной в соли.
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