Поместите на предметное стекло микропрепарата каплю чистой воды и положите в неё кристалик соли.Соедините её с помощью препаровальной иглы водяным "мостиком" с какплей,в которой находятся инфузории туфельки помогите, очень надо...

Биология

Поместите на предметное стекло микропрепарата каплю чистой воды и положите в неё кристалик соли.Соедините её с помощью препаровальной иглы водяным "мостиком" с какплей,в которой находятся инфузории туфельки помогите, очень надо!!!!

Автор: Гость