СОСТАВИТЬ РАССКАЗ СО СЛОВАМИ- ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ,ГУЛЯТЬ ПОД ДОЖДЁМ,СМОТРЕТЬ С ВОСХИЩЕНИЕМ,ЗОЛОТИСТЫЕ ЛОКОНЫ,УТРО,ПОЧЕСАТЬ НОС
Литература
СОСТАВИТЬ РАССКАЗ СО СЛОВАМИ- ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ,ГУЛЯТЬ ПОД ДОЖДЁМ,СМОТРЕТЬ С ВОСХИЩЕНИЕМ,ЗОЛОТИСТЫЕ ЛОКОНЫ,УТРО,ПОЧЕСАТЬ НОС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встав утром ,почесав нос , я расчесала свои золотистые локоны , оделась и пошла гулять под дождем. бродила я долго по разным улочкам , пока не увидела Эйфелевую башню , я очень долго стояла и смотрела на нее с восхищением
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