СОСТАВИТЬ РАССКАЗ СО СЛОВАМИ- ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ,ГУЛЯТЬ ПОД ДОЖДЁМ,СМОТРЕТЬ С ВОСХИЩЕНИЕМ,ЗОЛОТИСТЫЕ ЛОКОНЫ,УТРО,ПОЧЕСАТЬ НОС

Гость: Гость:

Встав утром ,почесав нос , я расчесала свои золотистые локоны , оделась и пошла гулять под дождем. бродила я долго по разным улочкам , пока не увидела Эйфелевую башню , я очень долго стояла и смотрела на нее с восхищением