Заметает пурга белый путь.хочет в мягких снегах потонуть.найти слово в котором вс?? согласные звуки звонкие.найти слово,которое отвечает на вопрос что это? и в котором все согласные звуки глухие

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Заметает пурга белый путь.хочет в мягких снегах потонуть.найти слово в котором вс?? согласные звуки звонкие.найти слово,которое отвечает на вопрос что это? и в котором все согласные звуки глухие

Автор: Гость