Почему надо защищать отечество? Приведите 3 примера из Российской истории защиты отечества (подробно)
История
Почему надо защищать отечество? Приведите 3 примера из Российской истории защиты отечества (подробно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если бы мы не защищали нашу страну тогда и нас не было бы и вообще всей страны,и еще родина твоячтобы дети у тебя били живые
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