Словниковий диктант на тему подовження приголосних ( 22 слова )
Українська мова
Словниковий диктант на тему подовження приголосних ( 22 слова )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наввипередки беззубий віддати наддніпрянський сонний осінній настінний юннат міськком розрісся піднісся священний мерзенний окаянний благословенний несказанний незрівнянний несказанно овва
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