Пожалуйста помогите,какие были страхи и суеверия у людей 15-17 веков

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По­явление кометы толковали либо как признак большой беды - войны, эпидемий, наводнений или землетрясений, либо считали знаком божь­им, который указывает на что-то чудесное. Люди верили в то, что если на небе делалось что-то экстраординарное, то и на Земле должно про­изойти что-то необычное. Древние греки сравни­вали хвост кометы с пучком волос женщины; если женщина носила волосы распущенными, это означало, что она в трауре. Таким образом, древние греки считали комету предвестником несчастья. В других странах, прежде всего на Востоке, в хвосте кометы видели огромную саб­лю - знак войны. Иногда казалось, что предсказания сбывались. В 1066 году, например, когда комета Галлея по­явилась на небосклоне, Англия пережила крова­вое вторжение норманнов. Во время следующего появления кометы, в 1456 году, ее посчитали ви новной в землетрясениях, эпидемиях, в выпаде­нии таинственных кроваво-красных дождей и даже в том, что родились двухголовые телята. В те времена Папа Римский якобы предавал анафе­ме комету, которую он считал орудием дьявола. И даже в XIX веке комета Галлея повергала евро­пейцев в страх и ужас. В 1835 и следующем году, когда она была хорошо видна на небе, на нее воз­ложили ответственность за смерть австрийского императора Франца, за болезнь его преемника Фердинанда и за ужасный пожар, во время ко­торого выгорел практически весь Нью-Йорк. Правда, при тщательном изучении истории по­явления комет становится очевидным, что меж­ду их появлением и событиями на нашей Земле нет ни малейшей связи. К началу XX столетия суеверный страх перед ко­метами сменился якобы научно обоснованным страхом. Астрономы узнавали все больше о со­ставе хвоста кометы. Например, они открыли, что он состоит из газового облака. Многие люди были убеждены, что этот газ отравил бы Землю, если бы она прошла сквозь хвост длиною не­сколько миллионов километров. Сегодня извест­но, что при прохождении Земли сквозь хвост ко­меты абсолютно ничего не происходит. Но тогда, в 1910 году, царила настоящая паника.