Пожалуйста помогите,какие были страхи и суеверия у людей 15-17 веков
История
Пожалуйста помогите,какие были страхи и суеверия у людей 15-17 веков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление кометы толковали либо как признак большой беды - войны, эпидемий, наводнений или землетрясений, либо считали знаком божьим, который указывает на что-то чудесное. Люди верили в то, что если на небе делалось что-то экстраординарное, то и на Земле должно произойти что-то необычное. Древние греки сравнивали хвост кометы с пучком волос женщины; если женщина носила волосы распущенными, это означало, что она в трауре. Таким образом, древние греки считали комету предвестником несчастья. В других странах, прежде всего на Востоке, в хвосте кометы видели огромную саблю - знак войны. Иногда казалось, что предсказания сбывались. В 1066 году, например, когда комета Галлея появилась на небосклоне, Англия пережила кровавое вторжение норманнов. Во время следующего появления кометы, в 1456 году, ее посчитали ви новной в землетрясениях, эпидемиях, в выпадении таинственных кроваво-красных дождей и даже в том, что родились двухголовые телята. В те времена Папа Римский якобы предавал анафеме комету, которую он считал орудием дьявола. И даже в XIX веке комета Галлея повергала европейцев в страх и ужас. В 1835 и следующем году, когда она была хорошо видна на небе, на нее возложили ответственность за смерть австрийского императора Франца, за болезнь его преемника Фердинанда и за ужасный пожар, во время которого выгорел практически весь Нью-Йорк. Правда, при тщательном изучении истории появления комет становится очевидным, что между их появлением и событиями на нашей Земле нет ни малейшей связи. К началу XX столетия суеверный страх перед кометами сменился якобы научно обоснованным страхом. Астрономы узнавали все больше о составе хвоста кометы. Например, они открыли, что он состоит из газового облака. Многие люди были убеждены, что этот газ отравил бы Землю, если бы она прошла сквозь хвост длиною несколько миллионов километров. Сегодня известно, что при прохождении Земли сквозь хвост кометы абсолютно ничего не происходит. Но тогда, в 1910 году, царила настоящая паника.
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