Напишите пожалуйста 10 самых крупных морей, заливов островов, архипелагов, полуостровов

География
Напишите пожалуйста 10 самых крупных морей, заливов островов, архипелагов, полуостровов
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Моря: Филлипинское, Аравийское, Коралловое, Южно - Китайское, Тасманово, Фиджи, Уэделла, Карибское, Средиземное, Берингово  Острова: Гренландия, Новая Гвинея, Калимантан, Мадагаскар, Баффинова Земля, Суматра, Хонсю Полуострова: Аравийский, Антарктический, Индокитай, Индостан, Лабрадор, Скандинавский, Сомали Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Большой Австралийский, Гудзонов, Гвинейский Архипелаги:  Малайзия ,Япония, Новая Зеландия, Фиджи, Соломоновы Острова
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