Почему нидерладны начали освободительную войну? (30 баллов)!

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Против гнёта Испании) Причинами революции стали различия между Нидерландами и Испанией в области религии, традиций, культуры, экономических интересов. Более нетерпимыми, чем налоговый гнет, было обычное для Испании высокомерное отношение к населению зависимых от нее территорий и проводившаяся религиозная политика, в основе которой лежал навязчивый католицизм.