Почему нужно праздновать 9 мая?
Литература
Почему нужно праздновать 9 мая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это великий праздник, если бы наши солдаты не победили фашистов, то мы бы и не праздновали 9 мая.
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