Почему нужно соблюдать режим дня?!?!Ответьте пожалуйста(5-6 предложений)
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Почему нужно соблюдать режим дня?!?!Ответьте пожалуйста(5-6 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Режим дня нужно соблюдать для того,чобы хорошо себя чувствовать.Также нужно заниматься спортом.Применять физические нагрузки.Не иметь вредных привычек.И будешь здоровым!А для того,чтобы быть здоровым,нужно соблюдать режим дня
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