Почему основная ткань получила такое название?
Биология
Почему основная ткань получила такое название?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под названием основных объединяют ткани, составляющие основную массу различных органов растения. Их ещё называют основной паренхимой. Основная паренхима может выполнять какую-либо основную функцию, например, в листе она является ассимилирующей, в органах водных растений пронизана воздухоносными ходами и носит название аэренхимы. Особенно часто основная ткань служит для отложения запасных продуктов.
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