Почему период существования Израильско-Иудейского царства оказался столь недолгим?
История
Почему период существования Израильско-Иудейского царства оказался столь недолгим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1948 г. в верхушке были споры, как назвать. Предлагали Ариэль, Иудея, еще всякие названия. В конце решили назвать именем балаганного Израильскго царства, просуществовавшего что-то сто лет с малым, погрязшего в грехах, отвергшего приоритеты иудаизма и Иерусалимского храма. Назвали, чтобы отделится от религиозных мракобесов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
История
2) Что произошло в : 3600 году до н.э , 40 тысяч до н.э , 10 тысяч до н.э , 2 млн лет назад 3)Чем знамениты : Пирамида "Хеопса" , гробница "Тутан...