Почему петь полезно?
Музыка
Почему петь полезно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занятие вокалом делает жизнь ярче и гармоничнее, поэтому,петь надо для своего удовольствия. Среди любителей вокала есть долгожители и оптимисты. Да и ученые выяснили, что не только прослушивание музыки, но и пение полезно для здоровья.
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