Почему полезные ископаемые осадочного происхождения характерны именно для платформенных чехлов?
География
Почему полезные ископаемые осадочного происхождения характерны именно для платформенных чехлов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что полезные ископаемые осадочного происхождения приурочены в основном к складчатым областям древнего возраста
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