Почему повесть Одиссей ведется от первого лица

Литература
Почему повесть Одиссей ведется от первого лица
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что, она рассказывается от первого лица
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