Почему приход Достоевского в общество петрашевцев был закономерен?
Литература
Почему приход Достоевского в общество петрашевцев был закономерен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно сообщение учащегося об аресте петрашевцев. В 1849 году 21 человек (в том числе и Достоевский) приговорены к смертной казни. "Десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти". Десять минут, изменивших его жизнь. Смерть заменена каторгой, только в 1859 году Достоевский вновь смог возвратиться в Петербург.
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