Сочинение по рассказу А.С.Пушкина"Образ маленького человека Повести"

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Образ «маленького человека» нашел отражение в произведениях многих великих поэтов и писателей. Изображением плачевной участи этих людей, несправедливости, их окружающей, писатели хотели изменить жизнь «маленького человека» к лучшему, облегчить ее. В повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» мы знакомимся с Самсоном Выриным и на его примере узнаем о судьбе многих людей, занимавших эту должность. Не зря Пушкин в самом начале повести задает каверзный вопрос читателю и сам же на него отвечает: «Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда...». Жизнь «сего диктатора» действительно представляется мне каторгой: обиды и унижения, оскорбления проезжающих и несправедливое отношение с их стороны. Это ярко проявилось в бессовестном поступке ротмистра Минского, чья авантюра стала причиной не только бесконечного горя и страдания Вырина, но и его преждевременной смерти. Дочитавповесть до конца, мы узнаем, что Минский не бесчестный человек и действительно сделал жизнь Дуни счастливой и обеспеченной. Пушкин, описывая трагедию жизни «маленького человека», сочувствует ему и дает понять, что ограниченность Самсона Вырина определена прежде всего условиями его жизни. Человек, привыкший к брани и притеснениям, считающий себя низшим существом, может мыслить только лишь как «мученик четырнадцатого класса». По логике Вырина, дочь его не может быть счастлива с богатым гусаром, тот лишь посмеется над ней. Чин Вырина стал его жизнью, он ограничен в своих размышлениях сословными рамками. Несмотря на это автор не презирает героя, а старается понять и объяснить его поведение.