Приведите одночлен к стандартному виду:9×3×100x^2 xy^3 y
Математика
Приведите одночлен к стандартному виду:9×3×100x^2 xy^3 y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2700x^3y^4 вот.!.!.!.!.!.!
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