Решить уравнение и выполнить проверку 87-(41+у)=22
Математика
Решить уравнение и выполнить проверку 87-(41+у)=22
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Гость:
А это какой класс 3 класс или 4 класс
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