Помогииииите!!!!!!!!!!!!! составьте формулы двух изомеров и двух гомологов вещества : CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 ну или скажите как это делать?
Химия
Помогииииите!!!!!!!!!!!!! составьте формулы двух изомеров и двух гомологов вещества : CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 ну или скажите как это делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложнаааааааааааааааа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Укажите, в каких регионах мира большинство жителей не могли бы использовать для п??вседневной трапезы ГРИБЫ? ПРИВЕДИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОБОСНОВАНИЯ!
Литература
Английский язык