Помогииииите!!!!!!!!!!!!! составьте формулы двух изомеров и двух гомологов вещества : CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 ну или скажите как это делать?

Химия

Помогииииите!!!!!!!!!!!!! составьте формулы двух изомеров и двух гомологов вещества : CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 ну или скажите как это делать?

Автор: Гость