Помогииииите!!!!!!!!!!!!! составьте формулы двух изомеров и двух гомологов вещества : CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 ну или скажите как это делать?

Химия
Помогииииите!!!!!!!!!!!!! составьте формулы двух изомеров и двух гомологов вещества : CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 ну или скажите как это делать?
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Гость:
Сложнаааааааааааааааа
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