Помогите вот задание:Найдите смежные углы:А)один из них на 45(градусов) больше друг??го.Б) их разность равна 35(градусов)
Геометрия
Помогите вот задание:Найдите смежные углы:А)один из них на 45(градусов) больше друг??го.Б) их разность равна 35(градусов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов равна 180 град, отсюда: 1) один возьмем за х, другой будет х+45, значит: х+(х+45)=180 2х=135 х=67,5 один угол, другой 67,5+45=112,5 2) по аналогии х+(х+35)=180 2х=145 х=72,5 , другой 72,5+35=107,5
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