Почему произошел распад халифата? Краткий ответ Помогите пожалуйста!

История
Почему произошел распад халифата? Краткий ответ Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Халифат был непрочным и тогда крупные феодалы стремились стать независимыми правителями и после этогов середине 18 века образовалось самостоятельное арабское государство в испании
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