Почему произведение называется барышня-крестьянка?
Литература
Почему произведение называется барышня-крестьянка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин описал барышню, которая ради забавы переоделась в крестьянскую одежду. В этом образе крестьянке она встречалась с соседским молодым барином, который полюбил крестьяночку. Когда отец объявил ему, что женит его на дочери соседа, сын поехал отказываться от свадьбы. Ради своей крестьяночки он был готов отказаться от имения. (отец пригрозил в случае отказа лишить его наследства). Каково же было его изумление, когда в барышне он узнал свою очаровательную крестьяночку. ( надо отметить, что семьи молодых людей по глупости враждовали, но вовремя примирились)
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