Синтаксический разбор предложения. Над широкой степью,над полями и лугами почти все лето слышится радостные песни жаворонков.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Над широкой степью,над полями и лугами почти все лето слышится радостные песни жаворонков.
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Широкой - определение, выраженное прилагательным. Над степью - дополнение, выраженное существительным. Над полями - дополнение, выраженное существительным. Лугами - дополнение, выраженное существительным. Почти все - обстоятельство образа действия. Лето - дополнение, выраженное существительным. Слышатся - сказуемое, выраженное глаголом. Радостные - определение, выраженное прилагательным. Песни - подлежащее, выраженное существительным. Жаворонков - дополнение, выраженное существительным. (Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, осложнено однородными дополнениями) Удачи!
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