Синтаксический разбор предложения. Над широкой степью,над полями и лугами почти все лето слышится радостные песни жаворонков.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения. Над широкой степью,над полями и лугами почти все лето слышится радостные песни жаворонков.

Автор: Гость