Синтаксический разбор предложения. Над широкой степью,над полями и лугами почти все лето слышится радостные песни жаворонков.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Над широкой степью,над полями и лугами почти все лето слышится радостные песни жаворонков.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широкой - определение, выраженное прилагательным. Над степью - дополнение, выраженное существительным. Над полями - дополнение, выраженное существительным. Лугами - дополнение, выраженное существительным. Почти все - обстоятельство образа действия.  Лето -  дополнение, выраженное существительным. Слышатся - сказуемое, выраженное глаголом. Радостные -  определение, выраженное прилагательным. Песни - подлежащее, выраженное существительным. Жаворонков -  дополнение, выраженное существительным. (Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, осложнено однородными дополнениями) Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин привозят розы из двух оранжерей, причем из первой оранжереи привозят в 3 раза больше роз, чем из второй. 36% роз из из первой оранжереи и...
Ответить
Литература
Ответить на вопрос: В чем заключается дивная сила искусства? К сказке Соловей. ПО??ОГИТЕ СРОЧНО!!!!
Ответить
Литература
Сочинить смешной рассказ про хвост с использованием слов и выражений.хвостатые м??ртышки,зарядка,по деревьям,хвосты-трубы,гремят,сорока,испугалась,...
Ответить
Русский язык
По 10 примеров диалектизмов терминов профессионализмом терминов жаргонизмов
Ответить
Технология
Возможно ли сделать точную копию вот этого автомобиля из дерева,метала и т.п если ??то знает как черчежи может (врятли)
Ответить