Почему распаось движение чартистов?

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Одним из наиболее значимых исторических событий середины XIX века в Великобритании стало так называемое чартистское движение. Это была своего рода первая консолидация усилий рабочих в стране по отстаиванию своих прав. Размах этой политической акции пролетариев не знал до того аналогов в истории Британии. Давайте выясним причины возникновения чартизма, проследим за его ходом, а также установим, почему чартистское движение потерпело неудачу. Предыстория До второй четверти XIX века главной революционной силой в Великобритании оставалась буржуазия. В конце концов, добившись проведения парламентской реформы в 1832 году, которая привела к значительному расширению её представительства в Палате общин, буржуазия фактически стала одним из правящих классов. Рабочие также приветствовали проведение реформы, так как отчасти она была и в их интересах, но, как оказалось, далеко не полностью оправдала надежды пролетариев. Постепенно пролетариат становился главной революционной и реформаторской силой в Великобритании. Причины движения Как можно понять из вышесказанного, причины чартистского движения крылись в неудовлетворенности рабочих своим политическим положением в стране, в ограничении их права выбора представителей в парламент. Масло в огонь подлили экономические кризисы 1825 и 1836 годов, особенно последний, который и являлся своеобразным спусковым крючком для начала движения. Следствием этих кризисов стало падение жизненного уровня и массовая безработица среди пролетариата. Особенно бедственное положение было в западном графстве Англии Ланкашир. Все это не могло не вызвать неудовольствие рабочих, которые хотели иметь больше инструментов влияния через парламент на экономику страны. Кроме того, в 1834 году парламентом был принят так называемый закон о бедных, который ужесточал положение рабочих. Формально начало чартистского движения было связано с протестами именно против этого закона. Впрочем, впоследствии более фундаментальные цели вышли на первый план. Таким образом, причины чартистского движения имели комплексный характер, объединяя политические и экономические факторы. Начало движения чартистов Начало чартистского движения, как уже было сказано выше, большинство историков относят к 1836 году, хотя точная дата определена быть не может. В связи с началом очередного экономического кризиса начались массовые митинги и акции протеста рабочих, иногда насчитывающие сотни тысяч людей. Возникновение чартистского движения изначально, скорее, было спонтанным и основывалось на протестных настроениях представителей, а не было организованной единой силой, четко ставящей перед собой единую цель. Как было сказано выше, первоначально активисты движения выдвигали требования отмены закона о бедных, поэтому после проведения каждого митинга подавалось огромное количество петиций в парламент об аннулировании данного законодательного акта. Тем временем разрозненные группы протестующих стали объединяться между собой и укрупняться. Например,