Почему рассказ коваля называется "солнечное пятно"
Литература
Почему рассказ коваля называется "солнечное пятно"
Ответ(ы):
Гость:
Прочитай рассказ ну ладно помогу Это как будто зайчик солнечный...
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