Логическая задача. Решите с подробным объяснением. Скворцы расселись на деревья??. Когда они сели по одному на дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а когда на каждое дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось ...

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Логическая задача. Решите с подробным объяснением. Скворцы расселись на деревья??. Когда они сели по одному на дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а когда на каждое дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось незанятым. Сколько было скворцов и сколько было деревьев? А) Скворцов было 5, а деревьев – 6 Б) Скворцов было 4, деревьев – 3. В) Скворцов было 3, деревьев 4. Заранее спасибо.

Автор: Гость